Bestrijding werpt vruchten af: minder overlast door eikenprocessierups verwacht

De eerste eikenprocessierupsen kruipen volgend weekend uit hun ei, verwacht het kenniscentrum Eikenprocessierups. Toch zullen we waarschijnlijk minder last hebben van de jeuk, ademhalings- en oogklachten die de brandharen van de kleine monstertjes kunnen veroorzaken.

Het dier is vorig jaar namelijk succesvol bestreden, wat betekent dat de overlast nu ongeveer vergelijkbaar is met de situatie in 2013. Sinds de piek in 2019 gaat het elk jaar beter. De noordelijke provincies hebben nog de meeste last van de rupsen, leggen de deskundigen uit.

De rupsen marcheren direct nadat ze uit het ei komen richting de knoppen van de eikenboom. Zo houden ze zich in leven tot de boom begin mei volop in blad staat. Dan begint het echte bunkeren, waarna ze zich verder ontwikkelen en het stadium bereiken waarop een tapijt van flinterdunne witte brandharen uit hun huid gaat groeien. Dit zal volgens de kenners ergens rond 23 mei gaan gebeuren, waarna ze ook de grote spinselnesten in de bomen gaan aanmaken.