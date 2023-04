We gooiden vorig jaar 33 kilo voedsel weg per persoon

Inwoners van Nederland gooiden vorig jaar gemiddeld 33 kilo voedsel per persoon weg. Dat is een kilo minder dan bij de vorige meting in 2019 , maar de afname worden steeds trager, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. In 2019 was de voedselverspilling met 7 kilogram per persoon afgenomen, meldt de NOS .

Het voorkomen van voedselverspilling is een essentiële stap in de strijd tegen klimaatverandering. Nederland wil in 2030 de voedselverspilling in 2015 hebben gehalveerd. Dat betekent maximaal 21,6 kilo voedselverspilling per persoon in 2030.