Berlijn totaal lamgelegd door vastgelijmde klimaatactivisten met een missie

Het verkeer in de Duitse hoofdstad Berlijn kwam vanochtend voor een groot deel tot stilstand door klimaatactivisten die op straat stonden met spandoeken en zich vastlijmden aan het asfalt. De operatie op de ring en andere plekken in de stad werd in de loop van de ochtend afgerond.

“We brengen de stad tot stilstand, zodat de regering in beweging komt”, zegt een lid van de actiegroep 'Letzte Generation' met gevoel voor drama. De groep eist dat de overheid veel harder ingrijpt met drastische maatregelen om de desastreuze effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

Ze pleiten ervoor om uiterlijk in 2030 volledig te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook willen ze een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur in heel Duitsland. De actievoerders wijzen erop dat klimaatwetenschappers verenigd in het VN-klimaatpanel IPCC het erover eens zijn dat de aarde afstevent op een gevaarlijk grote opwarming in de komende decennia, waarvan de gevolgen nauwelijks te overzien zijn.

In het nieuwste IPCC-rapport van 4 april schrijven de onderzoekers dat een onmiddellijke versnelling van mondiale klimaatactie nodig is om het doel van 'slechts' 1,5 graden Celsius nog te kunnen halen, inclusief uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing. Het doel van het klimaatakkoord van Parijs raakt buiten zicht, tenzij landen gezamenlijk meer ambitie tonen en onmiddellijk in actie komen.