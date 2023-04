Het weer van deze zomer? Voorspellingen van “weerman” Geri (82) komen al maanden uit

Geri Haerynck (82) uit het Vlaamse Koekelare maakt ieder jaar een weersverwachting voor het hele jaar.

Dat doet hij al sinds 1974. Geri maakt die op week per week. Het weer voorspellen is geen nattevingerwerk voor hem. Elke dag noteert Geri heel zorgvuldig alles wat met het weer te maken heeft: van de kleur van de hemel en de windkracht tot het aantal gevallen liters regen en de uren zon. En die statistieken gebruikt hij voor zijn voorspelling. Maar het is ook aangeboren talent, zegt hij zelf in de Vlaamse media. Er is aandacht voor Geri omdat hij dit nare voorjaar al op Driekoningen voorspeld had.

“Ik kan je niet alles prijsgeven”, zegt Geri tegen Het Nieusblad, “maar op Driekoningen zie ik alles wat ik moet weten voor het daaropvolgende jaar.”

Hij geeft zijn voorspellingen maar mondjesmaat vrij. Maar voor de komende maanden wil hij Het Nieuwblad wel laten weten wat het wordt. Volgende week voorspelt Geri hetzelfde weer als deze week. Juni wordt zonnig, juli slecht.