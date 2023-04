Bij dit restaurant help je zelf je kip slachten: heb je er dan nog zin in?

Menigeen zal beamen: een kip wil je wel opeten, maar slachten? Daar moet je niet aan denken. Een Arnhems restaurant vindt dat dat anders moet en laat je helpen bij de slacht. "Het is belangrijk dat we beseffen wat we eten."

Restauranteigenaar Wander Alblas wil zijn gasten laten nadenken over hun vleesconsumptie. Daarom opent hij van 5 mei tot 30 juni pop-up restaurant Upstick. "Bij kreeft en mosselen is het normaal dat het dier leeft als we het kopen. Bij varkensvlees, koe en kip is dat anders. Ik wil dat mensen na gaan denken over hun eetpatroon. Besef dat je een dier eet", vertelt hij bij RTL Nieuws.

Restaurant Upstick, is alleen op vrijdag open en heeft een vast viergangenmenu met een tussengerecht van insecten. "Dezelfde insecten die ook aan de kippen gevoerd worden. Want waarom zou je de insecten niet willen eten, terwijl je wel de kip eet die daarmee gevoed is?"

Gasten moeten zelf de kippen eten geven en de verdoofde kip vasthouden als hij wordt geslacht. "Ik wil de relatie tussen dier en vlees weer samen brengen en zorgen dat mensen verantwoordelijkheid nemen in hun consumptiegedrag."

Wil je het ook meemaken, dan moet je snel zijn. Veel tafels zijn al gereserveerd.