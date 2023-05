Met deze gewiekste truc wist Duitser ontsnapte Blijdorp-gier te vangen

De gier die in april uit Diergaarde Blijdorp ontsnapte en al twee weken niet meer was gezien, is gevangen in Duitsland. Een vogeldeskundige wist het vertrouwen van de markante vogel te winnen en hem uit een tuin nabij Leipzig te plukken.

De opluchting bij Maarten Vis van de Rotterdamse vogelafdeling is groot. Hij vertelt in het AD hoe het toch nog gelukt is om het dier te vangen. “Ineens zat ze bij iemand in de tuin. En wel in de buurt van Thüringen, een vrij landelijk gebied onder Leipzig. De bewoner heeft dit waarschijnlijk gemeld in een appgroep voor vogelspotters, waarna een deskundige ter plaatse is gekomen. Die heeft de gier enkele dagen gevoerd en zo het vertrouwen gewonnen. Aan de ring om haar poot zag hij dat ze uit Blijdorp kwam. Uiteindelijk kon hij haar vrijdagmiddag met zijn blote handen vangen.”

Met de blote handen

Het lijkt nogal heroïsch en overdreven om een roofdier met de blote knuisten in te rekenen. “Ja, toch is dat het beste in zo'n situatie. Een gier ziet een mens niet per se als een bedreiging, maar als je met iets geks als een schepnet aan komt lopen, zal de gier iets vermoeden en misschien wegvliegen”, legt Vis uit.

De gier blijft nu waarschijnlijk in Duitsland. “De gier is onderdeel van een fokprogramma. Dat programma bestaat, omdat deze gieren ernstig in hun voortbestaan worden bedreigd. Dit vrouwtje was al aan het wachten om overgeplaatst te worden naar een andere dierentuin. We kijken daarom nu of ze misschien in een Duitse dierentuin kan blijven. Dat scheelt reistijd én stress voor de gier. In Blijdorp hebben we nog drie koppels en evenzoveel jongen over”, zegt de ornitholoog.

Waarom naar Duitsland?

“Het was niet haar instinct, want dan zou ze richting Afrika zijn gegaan. Ik vermoed dat de windrichting een rol heeft gespeeld. En waarom ze dan net in déze tuin belandde? Ik weet het niet. Mogelijk om even uit te rusten. Vliegen kost veel energie en ze was natuurlijk al ver van huis. De hoofdzaak is dat ze weer is gevangen. We willen natuurlijk zorg dragen voor al onze dieren en als er dan één ontsnapt, word je daar niet vrolijk van. Voor hetzelfde geld was ze aangereden of hadden we haar nooit meer teruggezien”, besluit Vis.