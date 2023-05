Klimaatactivisten maken water Trevifontein zwart

De Trevifontein was zondag het toneel van een groep klimaatactivisten. Het water van een van de bekendste bezienswaardigheden in Rome kleurde zwart door een vloeistof met verdund houtskool. De zeven activisten zelf waren in het water gaan staan.

De politie heeft de groep er weg moeten halen. Ze waren onderdeel van een club die zichzelf Ultima Generazione (Laatste Generatie) noemt. Ze haalden eerder al het nieuws door een schilderij van Vincent van Gogh met soep te besmeuren.

Zondag demonstreerden de club opnieuw tegen fossiele brandstoffen. Ze droegen onder meer een spandoek met de tekst: "Wij betalen niet voor fossiele brandstoffen." Verder verwezen ze naar de overstromingen in Emilia-Romagna, die mogelijk het gevolg zijn van klimaatverandering.

Burgemeester Roberto Gualtieri van Rome is boos. "Genoeg van deze absurde aanvallen op ons artistiek erfgoed", schrijft hij op Twitter.