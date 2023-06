De (geel)groene grasvraag: sproei je het gazon beter wel of niet?

Het hield maar niet op met regenen in maart, april en de eerste helft van mei, de lente van 2023 staat qua natheid op plek drie sinds 1906. Maar sinds een paar weken is het droog en stijgt de temperatuur. Het gras kleurt hier en daar alweer geel, is het tijd om de sproeier erbij te pakken?

Na alle regenval is het grondwaterpeil eindelijk weer op peil, maar de bovenlaag verdort door droogte, wind en warmte. De komende twee weken lijkt dit proces te gaan versnellen, daarom is het tijd voor 'tactisch sproeien', zegt tuinman Damiän Luiking tegen omroep gld. "De meeste planten zijn veerkrachtig en gras al helemaal. Dat groeit snel weer aan als het vergeeld en verdord is. Maar als je ziet dat het slecht gaat met een plant, dan kun je wel bij sproeien. Ook nieuwe planten kunnen extra water gebruiken. Het wortelsysteem zit daar nog niet zo diepgeworteld."

De knop om

Gericht sproeien is het devies. Het is niet nodig om de automatische sproeier aan te zetten op het gazon, want gras wordt sterker van droogte. Ook al is het geel, de wortels blijven prima gezond in deze periode. "Je hoeft geen helderziende te zijn om te zien dat de komende jaren meer periodes van droogte zullen zijn. We zullen dus vaker gele of zelfs bruine gazons krijgen. Wil je groen behouden, dan kun je ook microklaver tussen je gras zaaien. Dat kan goed tegen droogte en blijft langer groen. Even de knop om, want veel mensen zien het nu als een onkruid", legt collega-tuinman Romke van de Kaa uit.