Branden Los Angeles duurste natuurramp in VS ooit, zie beelden

De bosbranden in en bij Los Angeles dreigen voor de VS een van de duurste natuurrampen te worden met een geschatte schade van zeker 50 miljard euro. De grootste brand aan de noordwestrand van Los Angeles woedt tussen Santa Monica en Malibu, waar volgens het particuliere meteorologische medium AccuWeather Inc. een woning gemiddeld 2 miljoen dollar kost.

Het onroerend goed in de streek behoort tot de duurste in de Verenigde Staten. Het wemelt er van de villa's en landhuizen van beroemdheden met een loopbaan in het oostelijker gelegen Hollywood. Aan de rand van Hollywood is woensdag ook een bosbrand uitgebroken.

AccuWeather gaat ervan uit dat de schade minimaal 52 miljard dollar (50 miljard euro) zal bedragen. Dinsdagmorgen brak een bosbrand uit in Pacific Palisades ten noorden van Santa Monica die inmiddels al ongeveer 70 vierkante kilometer in de as heeft gelegd, aangewakkerd door de harde wind. In de metropool Los Angeles zijn voor zover bekend rond de 2000 panden verwoest of beschadigd. Vijf mensen zijn door de branden om het leven gekomen.