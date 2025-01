LOS ANGELES (ANP) - Een nieuwe bosbrand is uitgebroken in de Hollywood Hills in Los Angeles, vertelde brandweercommandant Kristin Crowley woensdag op een persconferentie. Deze brand komt bovenop de vijf bosbranden die zich nog steeds verspreiden in de Amerikaanse stad.

Inmiddels hebben de branden aan minstens vijf mensen het leven gekost, zijn honderden huizen verwoest en hebben meer dan 100.000 mensen het bevel gekregen om te evacueren.