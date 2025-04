Chimpansees blijken ook niet vies van een borrel

Onderzoekers van de Universiteit van Exeter plaatsten speciale camera's in het Cantanhez Nationaal Park in het West-Afrikaanse land Guinee-Bissau. De beelden die ze verzamelden tonen iets fascinerends: chimpansees delen regelmatig gefermenteerd broodvrucht met elkaar. Laboratoriumtests bevestigden later dat deze vruchten inderdaad alcohol bevatten.

Nu denk je misschien aan dronken apen , maar zo wild wordt het niet. Het alcoholgehalte in de vruchten is vergelijkbaar met ongeveer 0,6 procent. Dat is veel minder dan in een biertje. Toch is deze ontdekking belangrijk, want fruit maakt wel 60 tot 85 procent van hun dieet uit. Al die kleine beetjes zouden dus best kunnen optellen tot een roes.