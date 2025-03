Dit is het enige dier op aarde dat niet moet ademen

Onderzoekers hebben enkele jaren terug een unieke ontdekking gedaan. De Henneguya salminicola, een minuscule parasiet die in zalm leeft, blijkt het eerste bekende dier te zijn dat helemaal geen zuurstof nodig heeft om te overleven.

Deze microscopische verwant van kwallen heeft in de loop van zijn evolutie zijn mitochondriën, de energiecentrales in elke dierlijke cel die zuurstof gebruiken, zo aangepast dat ze zonder zuurstof kunnen functioneren. Sterker nog, de parasiet heeft het DNA dat nodig is voor zuurstofverbruik volledig afgestoten.

De wetenschappers ontdekten deze unieke eigenschap toen ze het genoom van de parasiet bestudeerden. Met geavanceerde DNA-analyses en microscopie zagen ze dat het beestje zijn mitochondriaal DNA, essentieel voor zuurstofverbruik, compleet heeft verloren. In plaats daarvan heeft het andere manieren ontwikkeld om energie op te wekken.

Aanpassing aan zuurstofarm milieu

Deze aanpassing is waarschijnlijk het gevolg van het leven in een zuurstofarm milieu. De parasiet leeft in de spieren van zalmen, waar weinig zuurstof aanwezig is. Door de evolutie heen heeft het organisme zich zo aangepast dat het deze omstandigheden niet alleen kan overleven, maar er zelfs in kan gedijen.

Deze ontdekking opent nieuwe perspectieven in de biologie. Als één diersoort zonder zuurstof kan leven, zijn er misschien wel meer. Ook toont het aan hoe leven zich kan aanpassen aan extreme omstandigheden. Deze kennis kan waardevol zijn om bijvoorbeeld te begrijpen hoe leven op andere planeten zou kunnen ontstaan.

Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences