Hooligans bepalen beleid bij deze Eredivisie-club: 'Geweld, bedreiging en chantage'

Een voetbalclub moet draaien om passie, sfeer en saamhorigheid. Maar bij PEC Zwolle gaat het achter de schermen helemaal mis. Volgens diepgravend onderzoek van dagblad Trouw kampt de club met een gewelddadige harde kern die medewerkers bedreigt, chanteert en intimideert. De KNVB maakt zich ernstig zorgen.

“Om invloed uit te oefenen op de koers van PEC schuwen supporters bedreiging van clubmedewerkers niet. Veiligheidspersoneel krijgt te maken met zwaar geweld”, schrijven journalisten Matthijs van Dam en Pim van der Hulst. Hun artikel schetst een cultuur van angst en machtsmisbruik in en rond het MAC3PARK Stadion, dat onlangs overigens is uitgeroepen tot lelijkste stadionnaam van Nederland.

Volgens gegevens van de KNVB kreeg geen enkele andere club in de Eredivisie de afgelopen drie seizoenen zoveel boetes voor supportersmisdragingen als PEC Zwolle. De voetbalbond noemt de situatie zorgwekkend.

Chantage

De harde kern zou onder meer beschikken over belastende informatie over Frans van der Kolk, lid van het stichtingsbestuur. Bronnen stellen dat hij onder druk wordt gezet. “Zij zeggen dat hij zich in vergaderingen vaak eerst schaart achter bij fans impopulaire veiligheidsmaatregelen, om vervolgens het tegenovergestelde standpunt in te nemen.”

De situatie op de Noordtribune is ronduit schrijnend. “Politie komt er niet meer, stewards durven er niet meer te werken en zijn lastiger te werven na geweldsincidenten. Een keer sluit de ME de tribune hermetisch af, op zoek naar relschoppers die een steward zwaar hebben mishandeld.”

Reactie van de club

PEC Zwolle herkent zich niet volledig in het geschetste beeld. “Als club zien we in het afgelopen jaar een brede en zeer positieve ontwikkeling”, laat de club weten. “Juist de focus op een sterkere verbinding met korte lijnen tussen club en supporters in de breedste zin des woords heeft geleid tot nauwelijks incidenten, uitverkochte thuiswedstrijden en ook veel uitverkochte uitwedstrijden.”