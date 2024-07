Het Nederlandse vee wordt steeds zieker

Het Nederlandse vee wordt steeds vaker ziek. Dat is geen pech of toeval, maar is onvermijdelijk: er is teveel vee op te weinig ruimte en nieuwe ziektes hebben zo vrij spel.

Volgens rapporten van Wageningen Bioveterinary Research worden Nederlandse veehouders geconfronteerd met een toenemende dreiging van virusziekten zoals vogelgriep, varkenspest en blauwtong . De intensivering van de veehouderij, globalisering en klimaatverandering spelen hierbij een belangrijke rol, waarbij met name de opwarming van de aarde de verspreiding van vector-overdraagbare ziekten vergemakkelijkt en nieuwe bedreigingen introduceert.

Vogelgriep uitbraken

Aviaire influenza, beter bekend als vogelgriep , vormt een aanhoudende bedreiging voor de Nederlandse pluimveesector. Regelmatige uitbraken hebben geleid tot strikte maatregelen, waaronder ophokplicht voor pluimvee om verspreiding te voorkomen.

Klassieke en Afrikaanse varkenspest

Twee vormen van varkenspest vormen een ernstige bedreiging voor de Nederlandse varkenshouderij: klassieke varkenspest (CSF) en Afrikaanse varkenspest (ASF). Beide zijn zeer besmettelijk en dodelijk voor varkens, met recente uitbraken in naburige landen zoals Duitsland die het risico op introductie in Nederland verhogen.ASF veroorzaakt koorts, bloederige diarree en huidafsterving bij varkens, en verspreidt zich snel, wat kan leiden tot aanzienlijke economische verliezen voor de sector.De nabijheid van dieren in intensieve veehouderijen vergroot het risico op snelle verspreiding van infecties.

Blauwtong

De recente uitbraak van een agressieve stam van het blauwtongvirus (BTV-3) heeft geleid tot aanzienlijke sterfte onder schapen en ziekte bij runderen in Nederland. Dit virus, overgedragen door knutten (kleine bijtende insecten), is moeilijk te beheersen vanwege de manier van verspreiding en het ontbreken van een effectief vaccin in Europa.

Klimaatverandering en ziekten

Hogere temperaturen en veranderende weerspatronen als gevolg van klimaatverandering bevorderen de migratie van insecten zoals knutten en muggen naar noordelijkere gebieden, waaronder Nederland.Dit verhoogt het risico op uitbraken van vector-overdraagbare ziekten zoals blauwtong en het Westnijlvirus. Daarnaast kan klimaatverandering leiden tot: