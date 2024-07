Geen vervolging agenten na schieten op ontsnapte tbs'er in Hulten

HULTEN (ANP) - Vier agenten die tijdens een achtervolging van een ontsnapte tbs'er in oktober vorig jaar hebben geschoten, worden niet vervolgd. De verdachte stond bekend als vuurwapengevaarlijk en had een luchtdrukpistool in zijn hand dat op een echt pistool leek. De agenten mochten aannemen dat hij dat ook tegen ze zou gebruiken. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Het incident gebeurde op 19 oktober vorig jaar in het Brabantse Hulten (gemeente Gilze en Rijen). De verdachte was gevlucht uit een kliniek in Halsteren. Er ontstond een achtervolging met hoge snelheden die begon in Etten-Leur. In Hulten stopte de verdachte omdat de weg was geblokkeerd met betonblokken. Vanaf het dak van zijn auto richtte hij iets wat op een pistool leek op de agenten. Daarop beschoten zij hem. De man rende alsnog weg en verstopte zich in een schuur waar hij is aangehouden. Er waren in totaal dertig kogels afgevuurd, de man liep beenletsel op.

Het Openbaar Ministerie concludeert na onderzoek dat de politieambtenaren hebben gehandeld zoals de instructies voorschrijven.