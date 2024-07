Vogelgriepuitbraak: verspreiding tussen soorten (en mensen) bevestigd

Vogelgriep wordt langzaam maar zeker gevaarlijker voor mesen. Volgens recente rapporten van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC)heeft de H5N1 vogelgriep zich verspreid onder melkvee en andere dieren in de Verenigde Staten, met enkele bevestigde gevallen bij mensen. Hoewel het huidige risico voor de volksgezondheid als laag wordt beschouwd, waarschuwen experts dat het virus mogelijk kan muteren en zich gemakkelijker tussen mensen kan verspreiden.

Verspreiding van H5N1

Het H5N1-virus, oorspronkelijk aangepast om vogels te infecteren, heeft zich sinds 2022 verspreid naar diverse diersoorten. Naast uitbraken in pluimveebedrijven in de Verenigde Staten en Europa, is het virus nu ook aangetroffen bij melkvee, katten, wasberen en andere zoogdieren.Onderzoekers hebben efficiënte overdracht tussen koeien bevestigd, evenals gevallen van koe-naar-kat en koe-naar-wasbeer transmissie. De melkklier in koeien blijkt de voornaamste plaats van virusreplicatie, wat leidt tot aanzienlijke virusuitscheiding in melk.2 SOURCES

Bevestigde Gevallen bij Mensen

Sinds 2022 zijn er in de Verenigde Staten elf gevallen van H5N1 bij mensen gemeld, waarvan vier recentelijk tussen april en juli 2024 na blootstelling aan besmet melkvee.De overige zeven gevallen waren gerelateerd aan blootstelling aan pluimvee. Hoewel de huidige volksgezondheidsrisico's als laag worden ingeschat, blijven de autoriteiten de situatie nauwlettend volgen. De meest recente menselijke besmetting in Michigan vertoonde ademhalingssymptomen, wat potentieel de overdracht van mens op mens zou kunnen vergemakkelijken.2 SOURCES

Risico's voor de Volksgezondheid

Mensen met beroepsmatige blootstelling aan gevoelige dieren, zoals veehouders en pluimveewerkers, lopen het grootste risico op infectie met H5N1. Hoewel het algemene risico voor de bevolking momenteel laag wordt ingeschat, blijft waakzaamheid geboden. De verspreiding van het virus via besmette melk- en melkapparatuur is een van de vermoedelijke transmissieroutes. Gezondheidsautoriteiten raden aan om onbeschermd contact met zieke of dode dieren te vermijden en alleen gepasteuriseerde melkproducten te consumeren.4 SOURCES

Vaccinatie en Preventie

Momenteel worden in de Verenigde Staten miljoenen doses van een H5N1-vaccin geproduceerd voor mogelijk menselijk gebruik. Deze vaccins zijn ontworpen om kruis-neutraliserende antilichamen te genereren tegen de huidige stammen van het H5N1-virus.