Het waait te weinig in Europa: elektriciteitsprijzen rijzen de pan uit

In Europa schieten de elektriciteitsprijzen de hoogte in, en de boosdoener komt dit keer (doorgaans) niet uit het oosten: er is een onverwacht gebrek aan wind op ons continent. Lage windsnelheden hebben de productie van windenergie een flinke knauw gegeven.

Dit betekent dat veel landen noodgedwongen extra fossiele brandstoffen verbruiken om aan de energievraag te voldoen. Dit zorgt ervoor dat de financiële druk op huishoudens en bedrijven toeneemt, meldt Bloomberg.

Noodtoestand in polen

In Polen is de situatie inmiddels zo ernstig dat het elektriciteitsnetbedrijf PSE de noodtoestand heeft afgekondigd. In grote delen van Noordwest-Europa veroorzaken ongewoon hoge temperaturen een hogedrukgebied met extreem lage windsnelheden. Dit weerfenomeen drukt zwaar op de elektriciteitsproductie, die steeds meer op windenergie is ingesteld.

Afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

Ondanks een sterke inzet op groene energie in Europa, blijft de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen groot. Hoewel gas een deel van de elektriciteitsvraag opvangt wanneer de wind het laat afweten, is het een dure oplossing, schrijft Bloomberg. Fossiele brandstoffen blijken nog steeds onmisbaar om een stabiele energievoorziening te garanderen, ook als het weer even niet meewerkt.

De prijs voor elektriciteit in Duitsland heeft inmiddels het hoogste niveau in twee maanden bereikt: ruim 760 euro per megawattuur.

Vraag naar gas in de lift

Door de dip in windenergie is de vraag naar gas opnieuw toegenomen, wat de druk op de voorraden flink opvoert. En dat terwijl het de bedoeling is om de landelijke gasreserves te sparen voor de koude wintermaanden. Er wordt door verschillende Europese landen al een beroep gedaan op de wintervoorraden, maar dankzij de relatief milde temperaturen van het moment valt de schade tot dusver mee.