Britse centrale bank verlaagt rente met kwart procentpunt

LONDEN (ANP) - De Bank of England heeft het rentetarief in het Verenigd Koninkrijk met een kwart procentpunt verlaagd tot 4,75 procent. Met de lagere leenkosten wil de centrale bank de kwakkelende economie ondersteunen. Het is de tweede renteverlaging dit jaar. In augustus werd de Britse rente voor het eerst sinds 2020 verlaagd, eveneens met een kwart procentpunt.

In oktober hield de centrale bank de rente nog onveranderd. Gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England stelde destijds dat de centrale bank voorzichtig moet blijven om de rente "niet te snel en te sterk te verlagen". Dat kwam doordat de inflatie in augustus nog boven de doelstelling van 2 procent lag. In september nam de inflatie echter scherp af tot 1,7 procent en lag daarmee voor het eerst sinds april 2021 onder de doelstelling. Economen hadden dan ook gerekend op een renteverlaging in oktober.

De beleidsbepalers van de Britse centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Acht van de negen bestuurders stemden voor het verlagen van de rente en een bestuurder had liever een onveranderde rente gezien.