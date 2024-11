Verenigd Koninkrijk legt sancties op aan opvolger Wagnergroep

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk legt sancties op aan drie huurlingenorganisaties die banden hebben met het Kremlin. Het gaat volgens de regering om het grootste Britse sanctiepakket tegen Rusland sinds mei 2023. Het Verenigd Koninkrijk zou daarmee ook het eerste G7-land worden dat rechtstreeks sancties oplegt aan het Afrikakorps, een opvolger van huurlingenleger Wagner.

De sancties zijn gericht tegen schadelijke Russische activiteiten in landen als Libië, Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek, staat in een verklaring. Russische huurlingen zijn actief in meerdere Afrikaanse landen. Minister van Buitenlandse Zaken David Lammy zegt dat Rusland op het Afrikaanse continent voor instabiliteit probeert te zorgen. Naast huurlingenorganisaties komen ook leveranciers op de sanctielijst die goederen leveren aan de Russische militaire industrie.