Het wordt lente komende week: temperaturen tot 20 graden

Is dan eindelijk die koude, grijze, natte winter voorbij? Volgens Weeronline wel, in ieder geval tijdelijk. Aan het eind van de week kan het zelfs 20 graden worden. Maar dan moeten we ons wel eerst nog even door wat barre kou heen slaan.

Op zondag komt de temperatuur namelijk niet boven de 9 graden met lage bewolking in de ochtend en code geel voor dichte mist, maar in de middag schijnt de zon volop, met uitzondering van het noorden, waar wolkenvelden overheersen. 's Nachts wordt het bovendien ijskoud, met temperaturen tussen -2 tot -4 graden.

Maar hoewel de meeste plaatsen maandag grijs beginnen, gaat de zon weer schijnen in de middag. De temperatuur varieert tussen de 8 en 9 graden aan de kust en 10 tot 11 graden elders. In de avond koelt het wel weer af tot -3 graden.

Dinsdag begint op dezelfde manier - grijs, maar helder in de middag. Dinsdag en woensdag blijven de temperaturen stabiel, maar woensdag gaat de temperatuur dan echt omhoog, variërend van 12 tot 14 graden.

Het echte lenteweer komt pas op donderdag. Het wordt dan droog en zonnig en er is nauwelijks wind. De temperaturen lopen dan op tot 16 graden en kunnen in het weekend zelfs tot 18 graden stijgen. Er is ook een kleine kans op de eerste 20 graden van het jaar, volgens meteoroloog Jordi Huirne. Hij voegt eraan toe dat dit ook in het weekend kan gebeuren, ondanks dat het in de vroege ochtend lokaal nog licht kan vriezen.

