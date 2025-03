Arrestaties bij protestactie tegen Musk bij Tesla-dealer New York

Honderden mensen hebben zaterdag geprotesteerd bij een Tesla-dealer in de buurt van New York tegen Elon Musk en de rol van de Tesla-topman bij de grote ontslagen van Amerikaanse overheidswerknemers door de regering van president Donald Trump. Bij dat protest werden negen mensen gearresteerd, aldus de politie.

Het protest in New York maakte deel uit van een reeks demonstraties bij Tesla-showrooms in de Verenigde Staten tegen Musk, waaronder in Jacksonville in de staat Florida, in Tucson (Arizona) en andere steden in het land. Die protesten worden de 'Tesla Takedown' genoemd. Daarbij werd bijvoorbeeld verkeer tegengehouden en riepen demonstranten leuzen en hadden ze spanborden bij zich met teksten als 'Verbrand een Tesla, red de democratie' of 'Geen dictators in de VS'. Via internet wordt opgeroepen om aandelen Tesla te verkopen.

Een speciaal adviesorgaan onder leiding van Musk, genaamd DOGE, is bezig vele duizenden banen te schrappen bij de federale overheid om kosten drastisch te verlagen en geldverspilling tegen te gaan. Zo wordt hard ingegrepen bij het personeel van onder meer de organisatie voor ontwikkelingshulp USAID en zijn er ook forse bezuinigingen voor milieutoezichthouder EPA.