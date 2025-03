Planten verliezen hun honger naar CO2: klimaatverandering dreigt te versnellen

Wetenschappers hebben ontdekt dat planten minder koolstofdioxide opnemen dan voorheen, waardoor klimaatverandering in een stroomversnelling dreigt te raken.

Volgens een recente studie van vader-zoon duo James en Samuel Curran hebben bossen, planten en andere vegetatie op het noordelijk halfrond hun piek in CO2-opname al in 2008 bereikt. Sindsdien neemt hun vermogen om koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen gestaag af.

De onderzoekers analyseerden de befaamde Keeling Curve, een dataset die sinds 1958 de CO2-concentraties in de atmosfeer bijhoudt. Deze metingen tonen een duidelijk jaarlijks patroon: in de zomer op het noordelijk halfrond daalt de CO2-concentratie tijdelijk door de grote hoeveelheid planten die koolstofdioxide opnemen.

CO2-opname kan op lange termijn halveren

Door de hoogte van deze jaarlijkse dips over een periode van 67 jaar te bestuderen, ontdekten de Currans een zorgwekkende trend. Terwijl de natuurlijke CO2-opname in de jaren 1960 nog jaarlijks met 0,8 procent toenam, is deze sinds 2008 omgeslagen naar een jaarlijkse afname van 0,25 procent.

De gevolgen zijn ernstiger dan ze op het eerste gezicht lijken. Als deze trend doorzet, zou de natuurlijke CO2-opname in ongeveer 275 jaar kunnen halveren. Bovendien leidt een relatief kleine afname in plantopname tot een onevenredig grote toename in atmosferische CO2-concentraties.

Waarom gebeurt dit?

De oorzaak? Terwijl klimaatverandering aanvankelijk plantengroei stimuleerde door hogere temperaturen en meer CO2 als 'plantenvoedsel', slaat dit effect nu om. Natuurbranden, droogte, hittegolven, overstromingen en de verspreiding van nieuwe ziekten en plagen beschadigen vegetatie op grote schaal. Ook raakt de bodem steeds meer uitgeput van voedingsstoffen, waardoor planten minder krachtig groeien.

Het onderzoek benadrukt de nauwe verbinding tussen de klimaat- en natuurcrisissen. De afnemende eetlust van planten voor CO2 betekent dat we dringend actie moeten ondernemen om de wereldwijde biodiversiteit te herstellen en de bijbehorende ecosysteemdiensten, waaronder natuurlijke koolstofopslag, te beschermen.

Bron: Weather