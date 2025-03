Honden zijn niet slimmer dan duiven of varkens

Je denkt dat je hond behoorlijk slim is. Iedere hond, maar zeker jouw hond. Er is niks tegen om dat te denken, maar waar is het niet. Een studie heeft (alweer) bewezen dat honden goed met mensen kunnen omgaan (beter dan de andere dieren), maar slimmer? Nee.

Nee bijvoorbeeld het vermogen om handgebaren van mensen te snappen. Zijn honden niet slecht in, maar dolfijnen en zeehonden snappen het sneller. Ruiken en speuren kunnen varkens beter dan honden."En onderschat duiven niet. Die kan je het verschil leren tussen een Van Gogh en een Monet."

Samengevat: honden zijn bij het verrichten van taken niet indrukwekkender dan gevlekte hyena's, dolfijnen, chimpansees, varkens en duiven.

De publicatie heeft in Engeland veel opschudding te weeg gebracht. Daar is al eens aangetoond dat mensen honden slim vinden en hun hond nog slimmer dan gemiddelde honden.

Dus dit is slecht gevallen. De hoofdonderzoeker - die op Twitter wordt dood-gewenst - houdt voet bij stuk. "Honden zijn bijzonder. Ze zijn bijzonder zoals elk ander dier dat bijzonder is, "zei ze. "Maar het zijn geen kleine, harige mensen. Het zijn carnivoren, sociale jagers en gedomesticeerde dieren.

