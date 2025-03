Trump zegt Tesla te kopen als steun voor Elon Musk

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd een "gloednieuwe" Tesla te zullen kopen als steunbetuiging aan Elon Musk. Op de beurzen in New York ging het aandeel Tesla maandag meer dan 15 procent onderuit in een bredere uitverkoop van de techsector op Wall Street. Musk voert voor Trump enorme bezuinigingen door bij de federale overheid in de Verenigde Staten en dat levert hem veel kritiek op.

Trump schreef op zijn socialemediakanaal Truth Social dat hij in de ochtend direct een nieuwe Tesla gaat kopen als teken van vertrouwen en steun voor Musk. Hij noemde de multimiljardair een "geweldige Amerikaan" die "fantastisch werk" doet met de bezuinigingen. "Waarom moet hij gestraft worden omdat hij zijn enorme kwaliteiten inzet om Amerika weer geweldig te maken?", aldus Trump.

In de VS en elders in de wereld zijn protesten geweest tegen Musk en zijn adviesorganisatie DOGE. Die voeren massaontslagen uit bij overheidsinstellingen om geldverspilling en bureaucratie aan te pakken. Ook kreeg Musk in Duitsland veel kritiek voor zijn steun aan de rechtsradicale partij AfD bij de afgelopen parlementsverkiezingen. Er zijn al oproepen geweest tot het boycotten van Tesla en sommige Tesla-bezitters zeggen zich te schamen voor hun auto vanwege Musk.