In ruim 100 kilo compost veranderen na je dood: het wordt steeds populairder

Cremeren is slecht voor het milieu. Er wordt voornamelijk aardgas gebruikt om de ovens te laten branden. En voor traditionele begrafenissen zijn chemicaliën nodig waaronder formaldehyde voor het balsemen. Het composteren van mensen is dan een stuk milieuvriendelijker. Niet gek dus dat dit steeds populairder wordt.

Om tot de menselijke compost te komen wordt een lichaam in een biologisch afbreekbaar omhulsel gewikkeld en in een lange metalen capsule geplaatst - omringd door een mengsel van houtsnippers en wilde bloemen. Tijdens het ontbindingsproces komt er stikstof vrij uit het lichaam en de toegevoegde natuurlijke materialen leveren koolstof. Door de capsule op een optimale temperatuur te houden, ontstaan de perfecte omstandigheden voor microben om het lichaam op moleculair niveau af te breken.

136 kilo compost

Na 45 dagen blijft er ongeveer 136 kilo voedingsrijke grond over in de capsule. Families kunnen ervoor kiezen om zoveel mee naar huis te nemen als ze willen, en de overgebleven grond gaat naar natuurbeschermingsprojecten. Deze praktijk wordt steeds populairder in de VS, vooral bij mensen die bezig zijn met het plannen van hun eigen levenseinde of dat van een dierbare, die om de aarde en het klimaat geven, of die gepassioneerd zijn over de natuur.

"Dit is hun laatste daad op aarde", zegt Tom Harries van het Amerikaanse bedrijf Earth Funeral tegen CNN. "Ze denken aan hun kinderen en toekomstige generaties." Kimberly Cooley-Reyes, 66 jaar, valt in die categorie. Als fervent tuinier ontdekte Cooley-Reyes het menselijk composteren nadat haar beste vriendin enkele jaren geleden overleed en een groene begrafenis kreeg. Het plannen van haar eigen levenseinde met menselijk compost heeft haar een gevoel van vrede gegeven. "Dit is iets wat me raakt", vertelde Cooley-Reyes aan CNN. "Ik ga terug naar de aarde, en ik ga schoon terug. Ik veroorzaak geen vervuiling."

Bron: CNN