HEERENVEEN (ANP) - Joy Beune is voor de eerste keer Nederlands kampioene allround geworden. De regerend wereldkampioene allround hield in Heerenveen in de afsluitende 5000 meter nipt voldoende van haar voorsprong over op Merel Conijn, die als tweede eindigde.

Titelverdedigster en vijfvoudig Nederlands allroundkampioene Antoinette Rijpma-de Jong eindigde als derde in het klassement.