Je loopt door het bos, de hond aan de lijn en de kinderen voorop, en dan staat er een grijze hond op het pad. Alleen is het geen hond. De wolf leeft weer op de Veluwe. Wie in de herfstvakantie gaat wandelen, kan dus beter vooraf weten wat hij doet als hij er een ziet. Je eerste reflex is waarschijnlijk om weg te rennen, en dat moet je juist niet doen.

Natuurmonumenten neemt de vraag zelfs mee in een excursie. Op donderdag 22 oktober vertelt een gids tijdens een wandeling over de Veluwezoom over het gedrag van wolven, het herkennen van sporen en wat je moet doen als je een wolf tegenkomt, meldt Studio Rheden. De Veluwezoom stond ook in ons lijstje 'Zin in een herfstwandeling? Dit zijn de 6 mooiste dagwandelingen in Nederland'.

Een wolf zien is geen gewoon uitje

De excursie begint 's ochtends met een presentatie en filmpjes in het bezoekerscentrum, daarna gaan de deelnemers naar buiten. Ook de rol van de wolf in de natuur en de bescherming van vee komen aan bod. Een wolf zie je er niet: daar is volgens Studio Rheden geen kans op.

De wandeling duurt van 10.00 tot 12.30 uur en is bedoeld voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar. Niet-leden betalen 11 euro, leden krijgen korting. Je moet je vooraf aanmelden via de website van Natuurmonumenten, en honden mogen niet mee.

Dat je op de excursie geen wolf ziet, past bij hoe het dier zich gedraagt. Volgens de provincie Gelderland zijn wolven van nature schuw en gaan ze mensen meestal uit de weg. Het toeristische platform Veluwe.nl schrijft dat een wolf de mens niet als prooi ziet en dat hij jou meestal eerder ziet dan jij hem.

Blijf staan, want rennen werkt averechts

Het belangrijkste advies is tegelijk het lastigste: stop met snel bewegen. Glenn Lelieveld, als expert verbonden aan de Zoogdiervereniging, legde eerder aan Omroep Gelderland uit waarom.

Roofdieren reageren op beweging - Glenn Lelieveld, Zoogdiervereniging, tegen Omroep Gelderland

Volgens hem kun je het beste blijven staan, en ben je op de fiets, dan stap je af. Geef de wolf de ruimte om weg te lopen. Het kan zijn dat hij je even aankijkt of een paar stappen naar je toe zet om te zien wat je bent. Ben je bang, ga dan niet gillen, want ongecontroleerd gillen maakt een wolf volgens Lelieveld nerveus. Gebruik die angst liever om je stem te verheffen.

Dat geldt ook op de fiets. De site De wolf in Nederland raadt af om hard weg te fietsen als een wolf je volgt, omdat sprinten het jachtinstinct activeert. Stop liever even. Volgens die site druipt de wolf dan vaak vanzelf af.

Je eerste reflex is wegrennen. Dat is precies wat de wolf het meest prikkelt.

Honderd meter is de afstand om te onthouden

BIJ12, de organisatie die wolvenwaarnemingen bijhoudt, adviseert om minimaal 100 meter afstand te nemen door langzaam achteruit te gaan. Het Landelijk Informatiepunt Wolven geeft hetzelfde advies. Dat is iets anders dan omdraaien en weglopen: je houdt het dier in het oog en vergroot rustig de afstand.

Komt de wolf toch te dichtbij, dan maak je juist geluid. Praat luid, maak grote gebaren en maak jezelf groot. Ga een wolf nooit achterna, ook niet voor een foto, schrijft Veluwe.nl. Een foto of filmpje maken mag wel. Natuurmonumenten raadt aan het dier in alle rust te bekijken en je waarneming daarna door te geven aan het Wolvenmeldpunt.

Voeren is streng verboden. Volgens Lelieveld kwam afwijkend gedrag van een Veluwse wolf, waarover Omroep Gelderland toen berichtte, juist voort uit het voeren van het dier.

Met de hond en in de schemering

Loop je met een hond, houd hem dan kort aangelijnd. Is hij los en zie je een wolf, roep hem dan bij je, zorg dat hij rustig blijft in plaats van wild te blaffen en laat hem achter je staan, adviseerde Lelieveld.

Nu het 's avonds weer vroeg donker wordt, is ook dit advies goed om te weten: Het Nationale Park De Hoge Veluwe raadt bezoekers af om in de schemering of in het donker te wandelen of te fietsen. Het park wijst erop dat wolven roofdieren blijven, ook al hoort een ontmoeting geen gevaar op te leveren.

Wanneer je moet bellen

Blijft een wolf naar je toe komen of komt hij dichterbij dan 30 meter, bel dan de regionale meldkamer van de politie via 0900-8844, zo staat het op de sites van de provincie Gelderland en Veluwe.nl. Is het spoed, bijvoorbeeld bij agressief gedrag of een bijtincident, dan bel je 112. Op De Hoge Veluwe zelf heeft het park een eigen alarmnummer: +31 (0)55-3788166.

Stilstaan, afstand nemen, luid worden als het moet, en bij minder dan 30 meter de telefoon pakken.

Wat je moet doen

Blijf op de paden en houd je hond kort aangelijnd in gebieden waar wolven leven.

Zie je een wolf: blijf staan, stap af als je fietst en ren of fiets niet weg.

Neem minimaal 100 meter afstand door langzaam achteruit te lopen.

Komt hij te dichtbij: praat luid, maak grote gebaren en maak jezelf groot. Niet gillen.

Volg of voer de wolf nooit. Meld je waarneming bij het Wolvenmeldpunt van BIJ12.

Zet 0900-8844 in je telefoon voor als een wolf binnen 30 meter blijft komen, en bel 112 bij spoed.