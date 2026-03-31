Wolf bijt vrouw in hartje Hamburg

Een loslopende wolf
heeft maandagavond in het drukke centrum van Hamburg een vrouw aangevallen en gebeten, vermoedelijk in haar gezicht, melden Duitse media op basis van politieberichten. Het incident vond plaats in de wijk Altona, nabij de populaire winkelstraat rond de Große Bergstraße; het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, over de exacte ernst van haar verwondingen doen de autoriteiten nog geen officiële mededelingen. Ooggetuigen hadden al sinds het weekend een wolf gemeld in verschillende wijken langs de Elbe, maar het dier wist telkens te ontsnappen. Uiteindelijk kon de politie de wolf laat op de avond aan de Jungfernstieg bij de Binnenalster insluiten, waarna het dier na een sprong in het water met een strop uit de Alster werd getrokken en afgevoerd; over zijn verdere lot beslist de milieu‑autoriteit
Volgens de Hamburgse autoriteiten en eerdere richtlijnen van Duitse milieu-instanties gelden wolven
normaal gesproken als schuw en mijden zij mensen, zeker in dichtbebouwde gebieden. Een veel geciteerde studie van het Noorse Instituut voor Natuuronderzoek (NINA) en een geactualiseerde analyse in opdracht van onder meer WWF en NABU concluderen dat aanvallen op mensen wereldwijd extreem zeldzaam zijn en vaak samenhangen met rabies of gewenning aan mensen door voeren. Dat maakt een aanval midden in een miljoenenstad als Hamburg, zonder duidelijke provocatie, voor deskundigen en politiek des te opmerkelijk.
Voor Nederlandse lezers
raakt dit incident direct aan het verhitte debat over de terugkeer van de wolf in dichtbevolkte landen als Duitsland en Nederland, waar natuurorganisaties de beschermde status verdedigen, terwijl boeren en sommige politici juist pleiten voor ruimere afschotmogelijkheden na toenemende aanvallen op vee. De aanval in Hamburg zal mogelijk worden aangegrepen als argument in discussies over risico’s voor de openbare veiligheid en de vraag wanneer een ‘probleemwolf’ mag worden gedood of verplaatst – ook aan deze kant van de grens. Hoe uitzonderlijk moet een incident zijn, voordat we het normaal vinden dat een wild dier in de stad wordt weggehaald?