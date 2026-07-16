'Zombiewolf' zoekt vaker mensen op: schurft maakt wolven minder schuw

Een wolf met kale plekken, open wonden en geen angst voor mensen. Het is geen prettig plaatje. Op Kroondomein Het Loo lopen momenteel twee wolven rond met schurft. Door de ziekte gedragen ze zich anders dan gezonde soortgenoten en komen ze vaker dicht bij mensen.

Kroondomein Het Loo waarschuwt bezoekers omdat het aantal incidenten waarbij wolven dicht bij mensen komen toeneemt. Volgens Maurice Schalker van Werkgroep Wolf Nederland is daar een duidelijke verklaring voor.

"Hij was echt minder schuw. Wolven met schurft nemen meer risico dan gezonde wolven", zegt de wolvenkenner tegen het AD. Schalker stond acht weken geleden zelf oog in oog met een wolf die aan schurft leed.

Jeuk en wonden

De boosdoener is de schurftmijt, die zich vastbijt in de huid van de wolf en daar eieren legt. Dat veroorzaakt extreme jeuk. "Het jeukt niet als de neten, maar als de mijten", grapt Schalker.

Door het voortdurende krabben en bijten ontstaan kale plekken en open wonden. Tegelijkertijd raakt het afweersysteem van de wolf verzwakt, waardoor hij minder goed kan jagen. "Misschien benaderen ze mensen wel sneller in de hoop wat eten te krijgen."

Dat de wolven dichter bij mensen komen, betekent volgens Schalker niet dat ze agressiever zijn geworden. De ziekte verandert hun gedrag, maar niet hun aard.

Zombiewolf

De kans om een wolf tegen te komen blijft bovendien klein. Op Kroondomein Het Loo leeft naar schatting een roedel van ongeveer tien wolven. Ongeveer twee daarvan hebben momenteel schurft. Een van die dieren heeft inmiddels de bijnaam 'zombiewolf' gekregen.

Voor wolven kan de aandoening ernstige gevolgen hebben. "De ziekte kan zo jaren aanhouden, ze zijn niet zomaar genezen. Vooral in de winter bestaat de kans dat ze overlijden aan de schurft", laat Schalker weten.

Gevaarlijk voor honden

Voor mensen vormt de schurftmijt nauwelijks gevaar. De mijten kunnen wel op een mens terechtkomen, maar overleven daar niet. Hooguit ontstaat wat jeuk.

Voor honden ligt dat anders. Zij kunnen net als wolven daadwerkelijk besmet raken. Daarom is het verstandig honden weg te houden van wolvenuitwerpselen, want daarin kunnen de schurftmijten zich schuilhouden.