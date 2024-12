Klimaatactivisten saboteren meer dan honderd Duitse auto's met purschuim

Klimaatactivisten staan bekend om het leeg laten lopen van autobanden, waarbij vooral de grote, benzineslurpende wagens het moeten ontgelden. Nu hebben ze een nieuwe manier gevonden om de aandacht te trekken. In Duitsland zijn meer dan honderd auto’s gesaboteerd door purschuim in de uitlaat te spuiten.

Purschuim, normaal gesproken een bouwmateriaal om kieren en gaten te dichten, blijkt ook uiterst effectief in het blokkeren van uitlaten. Het spul zet namelijk flink uit en wordt keihard na het aanbrengen. Ironisch genoeg komt er bij de productie van pur een flinke hoeveelheid schadelijke gassen vrij, en voor de aanmaak ervan is behoorlijk wat ruwe olie nodig. Niet bepaald een milieuvriendelijk goedje dus.

Purschuim

Maar dat weerhield de activisten er niet van om in meerdere Duitse steden auto’s vol te spuiten met het schuim. De sabotage begon in Langenau (Baden-Württemberg), waar vijftien auto’s het slachtoffer werden. Op de voertuigen plakten de daders ook portretten van minister van Economische Zaken Robert Habeck (Die Grünen), vergezeld door de slogan “Wees groener!”.

Of de actie een oproep was aan Habeck of een aanval op de autobezitters zelf, blijft onduidelijk. Wat wél vaststaat, is dat niet alleen SUV’s het slachtoffer zijn: alle soorten auto’s zijn nu een doelwit. De politie van Ulm neemt de zaak serieus en heeft de afdeling Staatsveiligheid ingeschakeld vanwege de politieke lading van de actie.

Sabotage

De sabotage breidde zich al snel uit naar omliggende steden als Ulm, Blaustein en Neu-Ulm. In de Donauhalle van Ulm alleen al werden 25 auto’s onder handen genomen, opnieuw inclusief Habeck-stickers. Ook in het kleine dorp Beimerstetten (2600 inwoners) was het raak: vijftien bewoners ontdekten dat hun uitlaten volgepropt waren met bouwschuim. Ook bumpers en deurgrepen zijn door de vandalen besmeurd met het schuim. De reparatiekosten lopen op tot 500 euro per auto.

Hans-Martin B., een inwoner van Beimerstetten, dacht eerst aan een grap toen hij de sticker van Habeck op zijn Nissan zag. ”Een vriend probeert mij al een tijd te overtuigen om op de Groenen te stemmen”, vertelde hij aan de Südwest Presse. Maar de lol was er snel af toen hij het purschuim ontdekte. “De sticker kon ik nog accepteren, maar dit gaat veel te ver”, zegt hij geïrriteerd.

Habeck-stickers

Ook in Berlijn hielden de klimaatactivisten huis. Ze zetten hun boodschap meer kracht bij door veertig geparkeerde voertuigen te beschadigen, opnieuw met purschuim en Habeck-stickers. Niet ver van die locatie trof de politie nog eens vijftig getroffen auto’s aan. Ook hier onderzoekt de Staatsveiligheid de incidenten.

Bron: AD