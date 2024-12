Agema zegt toe verpleegkundigen te ontzien bij extra bezuiniging

DEN HAAG (ANP) - Zorgminister Fleur Agema gaat de onverwachte bezuiniging op de bijscholing van medisch-specialistische zorgmedewerkers niet doorvoeren. Ze zal "alles op alles zetten" om een oplossing te vinden voor deze extra besparing, zei ze in een debat. De minister wil dan wel de ruimte en vrijheid krijgen om een alternatief te vinden en dat zal "geen makkelijke exercitie worden", omdat er weinig speelruimte is op haar begroting, waarschuwde ze de Kamer.

Zowel de coalitie als de oppositie wil af van de bezuiniging op dit onderdeel van het scholingsbudget, dat met name is gericht op verpleegkundigen. De besparing was onderdeel van de deal die de coalitiepartijen sloten met vier oppositiepartijen (CDA, CU, SGP en JA21) om minder te hoeven bezuinigen op de onderwijsbegroting. Agema was zelf ook door de bezuiniging overvallen en sprak in het Kamerdebat over "een ongeluk, dat we met elkaar oplossen". De partijen die de bezuiniging vastlegden, zeiden dat er sprake was van verwarring en dat het niet de bedoeling was de verpleegkundigen te treffen.

De Kamer nam inmiddels een motie aan om de bezuiniging niet te richten op verpleegkundigen. Deze motie was door D66 ingediend in het debat over de voorjaarsnota met minister Eelco Heinen van Financiën. De Kamerleden die over de zorgsector gaan, zullen later donderdag nog een motie indienen waarin ze Agema zullen steunen om tot een oplossing te komen.