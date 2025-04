Meer dan 40 procent van alle stroom op aarde kwam vorig jaar uit schone bronnen

Voor het eerst komt meer dan 40 procent van alle elektriciteit op aarde uit schone energiebronnen. Dat blijkt uit een rapport van denktank Ember. In 2024 was maar liefst 40,9 procent van de wereldwijde stroomproductie afkomstig van hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en waterkracht.

Deze mijlpaal werd vooral bereikt dankzij een flinke sprong in zonne-energie. Zonnepanelen leveren inmiddels bijna 7 procent van alle elektriciteit wereldwijd. China is daarbij de absolute koploper: het land was vorig jaar goed voor meer dan de helft van alle nieuwe zonnestroom.

Toch blijven fossiele brandstoffen voorlopig nog de belangrijkste stroomleverancier. Ruim 59 procent van de wereldwijde elektriciteit komt nog uit kolen- en gascentrales. Vooral in tijden van extreme hitte draaien deze centrales op volle toeren om aan de toegenomen vraag naar airconditioning te voldoen.

Grote regionale verschillen

De regionale verschillen in de elektriciteitsmix zijn wel nog groot. In Europa was in 2024 al 71 procent van de stroom afkomstig van hernieuwbare of uitstootarme bronnen. Daarmee is ons continent de wereldwijde koploper.

In andere regio’s, zoals Azië, is dit nog helemaal niet het geval. In China kwam vorig jaar, ondanks de sterke groei in hernieuwbare bronnen, nog 62 procent van de stroom uit fossiele brandstoffen, vooral uit steenkool. In India ligt dat cijfer nog hoger, op 78 procent.

Kantelpunt bereikt

Schone energie wint echter wereldwijd steeds sneller terrein op vervuilende bronnen. De onderzoekers verwachten dat deze trend doorzet, zelfs nu de vraag naar stroom wereldwijd toeneemt door onder meer elektrische auto's en datacenters.

Volgens Ember staan we aan de vooravond van een definitieve omslag. Als de huidige groei van zonne- en windenergie doorzet, zal het aandeel fossiele brandstoffen in de wereldwijde stroomvoorziening vanaf nu alleen nog maar dalen. De denktank noemt dit een kantelpunt in de mondiale energietransitie.

Bron: Ember