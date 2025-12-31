Ziekenhuizen tot in de middag nog handen vol aan gladheid

LEIDEN/GOUDA (ANP) - Ondanks het intrekken van code geel, deze ochtend uitgegeven wegens gladheid, komen er nog altijd mensen met daaraan gerelateerde verwondingen binnen. In de regio Leiden en Gouda is het erg druk op de spoedeisende hulp.

Volgens een woordvoerder van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) komen er na het verstrijken van de KNMI-waarschuwing, in Zuid-Holland tot 11.00 uur uitgegeven, nog altijd mensen met de ambulance binnen die door gladheid gewond zijn geraakt.

In Gouda is het om 14.45 uur nog altijd erg druk op de spoedeisende hulp, al neemt het aantal mensen dat binnenkomt na een val wel af. "Het gaat nu om het wegwerken van de patiënten die niet direct met spoed geholpen moesten worden", aldus de woordvoerder.

Het Alrijne Ziekenhuis, dat patiënten uit de regio Leiden opvangt die niet terechtkomen in het LUMC, bevestigt de drukte om 15.00 uur nog. Er zijn veel patiënten die nog wachten op behandeling. Het ziekenhuis heeft extra personeel ingezet.