Wall Street opent licht lager op laatste dag sterk beursjaar 2025

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht lager begonnen aan de laatste dag van 2025. Ondanks dat Wall Street de kerstrally van vorige week niet wist voort te zetten, stevenen de beursgraadmeters af op forse koerswinsten over het hele jaar. Dat werd gekenmerkt door de handelsoorlog van president Donald Trump en de euforie en bubbelvrees rond kunstmatige intelligentie (AI).

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 48.281 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,1 procent, tot 6887 punten. Techbeurs Nasdaq leverde hetzelfde percentage in met 23.389 punten. In tegenstelling tot de Europese beurzen is Wall Street op oudejaarsdag wel de hele dag open. Op donderdag 1 januari blijven de Amerikaanse beurzen wel dicht, net als elders in de wereld.

Ondanks de kleine minnen op de laatste dag van december staan de S&P 500-index en de Dow op het punt voor de achtste maand op rij winst te boeken. Dat komt vooral door de onverzadigbare honger van beleggers naar AI-aandelen, die de hoofdgraadmeters dit jaar naar recordhoogtes heeft gestuwd. De S&P 500 koerst af op een jaarwinst van ongeveer 17 procent. De Dow heeft er een kleine 14 procent bijgekregen en ligt op koers voor het sterkste jaar sinds 2021. De Nasdaq is in 2025 zo'n 21 procent gestegen.

Alphabet

Alphabet zakte op de laatste dag 0,2 procent. Het moederbedrijf van Google was dit jaar de sterkste stijger van de zogenoemde Magnificent 7-groep, die naast Alphabet bestaat uit Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, Meta en Tesla. Alphabet steeg dit jaar ongeveer 65 procent en boekte daarmee de grootste winst sinds 2009. Het bedrijf nadert daarmee een beurswaarde van 4 biljoen dollar. Nvidia, Apple en Microsoft wisten dit jaar al deze mijlpaal te behalen.

Nvidia (plus 0,5 procent) bereikte eind oktober zelfs als eerste bedrijf ter wereld een beurswaarde van meer dan 5 biljoen dollar. Inmiddels is die waarde gezakt tot ongeveer 4,5 biljoen dollar. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld is dit jaar ongeveer 35 procent in waarde gestegen.

Webwinkel Amazon (min 0,3 procent) presteerde het slechtst van de Magnificent 7, met een jaarwinst van ongeveer 6 procent. Meta klom dit jaar 11 procent en Apple won 12 procent. Microsoft en Tesla stegen dit jaar respectievelijk 16 en bijna 20 procent.