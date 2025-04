Tot en met het weekend blijft het heerlijk weer

Met zoveel zon ben je die miezerige winter al bijna vergeten. En het blijft voorlopig zo mooi, al kan er zondag wel regen vallen.

De middagtemperatuur vandaag laat een verdeeld beeld zien. Op de Waddeneilanden blijft het aan de frisse kant met zo'n 10 graden, terwijl het in het midden van het land rond de 16 graden wordt. In het zuiden kunnen de temperaturen zelfs oplopen tot 18 graden.

De wind draait van noordoost naar noord en waait overwegend zwak tot matig. Langs de westkust kan het in de middag iets steviger gaan waaien met af en toe een vrij krachtige wind (windkracht 5), aldus Buienradar-meteoroloog Marc de Jong. "We hebben nog steeds te maken met een hogedrukgebied en er verandert weinig aan deze situatie", legt hij uit.

Vanavond verdwijnt de zon langzaam achter een grijze sluier, althans in het noordelijk kustgebied. Daar schuift namelijk lage bewolking binnen vanaf de Noordzee. In de rest van het land blijft het nog even helder.

Zon in het zuiden, grijs in het noorden

De weersverschillen tussen noord en zuid blijven ook morgen goed merkbaar. In het zuiden start de dag stralend met veel zon. In het noorden en midden is het bewolkt, en vooral het noordelijke kustgebied en de Waddeneilanden blijven de hele dag grijs.

Toch is er hoop: in de loop van de dag komt de zon op steeds meer plekken terug. Alleen het uiterste noorden moet het dus blijven doen met wolken.

De temperaturen lopen morgen opnieuw flink uiteen. De Waddeneilanden houden het bij een frisse 8 graden, terwijl in het zuidoosten van het land het kwik oploopt tot een zeer aangename 17 graden.

Warm lenteweekend, maar let op zondag

Na morgen mogen we ons opmaken voor een paar echte lentedagen. Donderdag start nog met wat wolkenvelden, maar daarna schijnt de zon weer volop en loopt de temperatuur gestaag op. In het weekend kan het lokaal zelfs 21 graden worden – dat is warm voor deze tijd van het jaar.

Toch is er één kanttekening: zondag lijkt het tij te keren. Dan komt er meer bewolking en neemt de kans op een bui toe. “Mogelijk ook een bui met een klap onweer”, meldt Buienradar. Hoe zwaar en waar precies die buien gaan vallen, is nog even afwachten.

Bovendien stijgt de luchtvochtigheid in het weekend duidelijk, waardoor het weer klammer en benauwder aan kan voelen.

Bron: Weeronline