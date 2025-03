Last van een lentedip? Dat kan hierdoor komen

De dagen lengen, de zon gaat schijnen en er klinkt alweer voorzichtig vogelgekwetter. Reden genoeg om een al even zonnig humeur te hebben. En toch gebeurt dat niet. Sterker nog, je ervaart eerder een dip.

Dat is niet gek, legt Joris Vernooij, internist bij de Vermoeidheidkliniek, uit aan AD.nl. "Als de dagen lengen verandert je biologische klok, die wordt beïnvloed door licht, beweging, eten en slapen. Ook je hormoonbalans beweegt mee met je biologische klok. De productie van de neuro­transmitter serotonine, die zorgt voor een actief ­lichaam en een goed humeur, wordt hoger terwijl het slaaphormoon melatonine afneemt. Hoe meer en hoe langer je lichaam wordt blootgesteld aan natuurlijk licht, hoe meer serotonine het produceert. In het voorjaar word je dus van een winterse ruststand naar een wakkere stand gebracht.

Deze veranderingen zijn tamelijk belastend voor het lichaam, wat zich uit in vermoeidheid. Daarnaast kun je last hebben van het vroege ochtendlicht of het geluid van de vogels. Dat kan van invloed zijn op je humeur. Ook zie je hoe mensen die begin van het jaar de neiging hebben het allemaal anders te doen, zichzelf voorbij hollen. Het huis moet schoon, de tuin omgespit: ze realiseren zich soms niet waar hun energie naartoe gaat en zijn dus sneller moe.’’

Tips tegen de dip

Volgens de internist kun je de lentedip tegengaan. "Zorg goed voor jezelf. Pak voldoende rust als je actief bent geweest, beweeg het liefste buiten en eet gezond. En vooral: zorg voor een goed dag- en nachtritme. Ga zo veel mogelijk mee met het ritme van het licht en luister naar je zenuwstelsel. Doe je activiteiten vanaf zonsopkomst, blijf niet te lang in bed liggen en bouw je bezigheden vanaf zonsondergang weer af.

Ook een tekort aan vitamine D kan meespelen, waardoor je snel moe bent en concentreren lastig is. Door weinig zonkracht in de winter daalt ons vitamine D-niveau, waarna het in het voorjaar weer oploopt.’’

Bron: AD.nl