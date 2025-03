Stop met slenteren: Stevig doorwandelen beschermt écht tegen veroudering

Bewegen is gezond en je komt niet weg met een beetje geslenter. Doorstappen is de boodschap van een nieuwe studie naar veroudering, schrijft Science Alert.

Wetenschappers hebben een link gevonden tussen de telomeerlengte van leukocyten en de mate waarin mensen stevig doorwandelen. De telomeerlengte wordt beschouwd als een van de biomarkers, die bepalen in welke mate het menselijk lichaam veroudert. Deze biologische leeftijd toont als het ware aan hoe versleten de lichaamscellen zijn. Volgens deze meetmethode zou je op middelbare leeftijd 16 jaar jongere cellen hebben als je een leven lang stevig doorwandelt.

Wandeltempo

"Eerder hebben we aangetoond dat wandeltempo een sterke voorspeller is van iemands gezondheid, maar we konden niet bevestigen dat een hoge loopsnelheid ook tot een betere gezondheid leidt," zegt bewegingswetenschapper Tom Yates van de Britse universiteit van Leicester.

"In deze studie hebben we informatie gebruikt uit het genetisch profiel van mensen om aan te tonen dat een hoger wandeltempo inderdaad leidt tot een lagere biologische leeftijd, gemeten aan de telomeren."

Intensiteit

De onderzoekers, wier studie in vakblad Communications Biology verscheen, gebruikten daarvoor data van bijna 406.000 mensen uit de bekende UK Biobank. De genetische analyse die ze uitvoerden, leidde tot een causaal verband tussen stevig doorwandelen en de telomeerlengte van de leukocyten, onafhankelijk van andere fysieke activiteit.

De bewegingsintensiteit is gemeten door zelfrapportage en fitness-trackers, die mensen droegen. Die intensiteit is belangrijk, concluderen de onderzoekers: traag wandelen heeft niet hetzelfde effect, al is natuurlijk elke vorm van beweging gezond.

Bron: Science Alert