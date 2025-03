Triest klimaatrecord: nog nooit was er zo weinig zee-ijs op de wereld

Volgens wetenschappers is het wereldwijde zee-ijs in februari tot een recordlaagte gedaald. Het totale ijsoppervlak rond de noord- en zuidpool bereikte begin februari een nieuw dagelijks minimum en bleef de rest van de maand onder het vorige record, aldus de Copernicus Climate Change Service (C3S) van de EU.

“Een van de gevolgen van een warmere wereld is het smelten van het zee-ijs,” zei de adjunct-directeur van C3S, Samantha Burgess. “De recordlage hoeveelheid zee-ijs op beide polen heeft de wereldwijde zee-ijsbedekking op een historisch minimum gebracht."

Het agentschap ontdekte dat de oppervlakte van het zee-ijs zijn laagste maandelijkse niveau voor februari bereikte in het noordpoolgebied, met 8 procent onder het gemiddelde, en zijn op drie na laagste maandelijkse niveau voor februari in Antarctica, met 26 procent onder het gemiddelde. De satellietwaarnemingen gaan terug tot het einde van de jaren 70 en de historische waarnemingen tot het midden van de 20e eeuw.

Extreme hitte

Wetenschappers hadden begin februari al een extreme hitte-anomalie op de noordpool waargenomen, waardoor de temperaturen meer dan 20 graden boven het gemiddelde uitstegen. Ze noemen het laatste record “bijzonder zorgwekkend” omdat ijs zonlicht reflecteert en de planeet afkoelt.

“Het gebrek aan zee-ijs betekent donkerdere oceaanoppervlakken waardoor de aarde meer zonlicht absorbeert, wat de opwarming versnelt,” zei Mika Rantanen, een klimaatwetenschapper aan het Finse Meteorologisch Instituut.

De sterke opwarming in het noordpoolgebied begin februari heeft de normale groei van het zee-ijs verhinderd, voegde hij eraan toe. “Ik denk dat deze meteorologische gebeurtenis, in combinatie met de langetermijnafname van het zee-ijs als gevolg van klimaatverandering, de belangrijkste oorzaak was van de dunste Arctische ijslaag ooit.

De wereldwijde omvang van het zee-ijs varieert het hele jaar door, maar bereikt meestal zijn jaarlijkse minimum in februari, wanneer het zomer is op het zuidelijk halfrond.

C3S zei dat februari 2025 de op twee na warmste februari ooit was. De wereldwijde temperaturen waren 1,59 graden warmer dan het pre-industriële niveau, waardoor het de 19de maand van de afgelopen 20 maanden was die meer dan 1,5 graden boven dit niveau lag.

Richard Allan, een klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Reading, zei dat de langetermijnprognose voor Arctisch zee-ijs slecht is. “De regio blijft snel opwarmen en kan alleen worden gered met een snelle en massale afname van de uitstoot van broeikasgassen,” zei hij. “Dat zal ook de toenemende weersextremen en zeespiegelstijging op lange termijn over de hele wereld beperken.”

Bron: The Guardian