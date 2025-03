Air France-KLM wint een derde aan beurswaarde na kwartaalcijfers

AMSTERDAM (ANP) - Luchtvaartconcern Air France-KLM is donderdag bijna 33 procent meer waard geworden op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden enthousiast op het verrassend goede bedrijfsresultaat in het laatste kwartaal van 2024. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie profiteerde daarbij van meer omzet en kon met vollere vliegtuigen vliegen, wat voor een betere operationele winst zorgde.

De AEX-index steeg 0,1 procent tot 910,72 punten. De MidKap won mede dankzij Air France-KLM ruim 2 procent tot 882,02 punten. Ook de in bijzondere metalen gespecialiseerde groep AMG boekte een forse koerswinst van ruim 18 procent in de MidKap.

De beurshandel werd verder getekend door het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en zorgen over handelsconflicten door importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. De ECB verlaagde zoals verwacht de belangrijkste rentetarieven met een kwart procentpunt. Ook is de centrale bank somberder geworden over de economische groei in de eurozone.