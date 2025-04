Verboden voor boeren, gewoon te koop voor jou: hoe hormoonverstorende, neurotoxische pesticiden in je tuin belanden

Boeren mogen het niet meer gebruiken, maar pesticiden als imidacloprid, permethrin en tetramethrin liggen gewoon in de schappen van het tuincentrum als insectenverdelger. Hoe kan dat? Radar dook erin.

Volgens onderzoek van Pesticide Action Network Netherlands (PAN-NL) bevatten veel consumentenproducten tegen insecten – zoals mierenlokdoosjes, wespensprays en poeder tegen allerlei kruipende beestjes – stoffen die in de landbouw allang in de ban zijn gedaan. Deze stoffen zijn zo schadelijk voor het milieu dat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) ze heeft verboden voor professioneel gebruik.

Massale bijensterfte

Maar in lagere concentraties zijn ze nog wél toegestaan voor particulier gebruik. Voor mensen levert dat geen direct gevaar op, maar insecten leggen massaal het loodje. En dan hebben we het niet alleen over de invasieve diertjes in tuin en in huis waar we van af willen.

Zo wijst toxicoloog Ad Ragas erop dat je met één potje mierenpoeder wel 20 miljoen bijen kunt doden. Ragas pleit dan ook voor een totaalverbod op deze gifproducten.

Waterverontreiniging

En het blijft niet bij schade aan insecten. Na gebruik spoelen de pesticiden via het riool weg met de regen. Uiteindelijk belanden ze in het oppervlaktewater, waar ze opnieuw schade aanrichten. Waterdieren worden ziek en sterven. De toch al kwetsbare waterkwaliteit in Nederland staat zwaar onder druk.

"De insecticiden die online of bij tuincentra te koop worden aangeboden zijn regelmatig geclassificeerd als hormoonverstorend, neurotoxisch of vallen zelfs onder de PFAS-pesticiden", ziet ook milieuorganisatie Pesticide Action Network Netherlands (PAN-NL).

Neurotoxisch en hormoonverstorend

Neurotoxisch houdt in dat een middel schadelijk kan zijn voor het zenuwstelsel. Bij hormoonverstorende stoffen kan het evenwicht in het hormoonsysteem worden verstoord. Er is nog veel onbekend over wat voor gevolgen dit precies heeft voor mensen. Bij veel bestrijdingsmiddelen wordt niet alleen het insect gedood waar het middel voor bedoeld was, maar alle insecten die ermee in aanraking komen.

De milieuclub ziet dat het voor burgers lastig is om te weten welke insecticiden voor mens en natuur het schadelijkst zijn. PAN-NL heeft daarom een 'zwarte lijst' opgesteld met de giftige stoffen die te schadelijk zouden zijn om aan particulieren aan te bieden. Het gaat onder meer om deltamethrin, flupyradifurone, imidacloprid en tetramethrin. In totaal staan er tien insecticiden op.

