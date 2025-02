Zoveel centimeter is de zeespiegel in de afgelopen 20 jaar gestegen door klimaatverandering

De opwarming van de aarde heeft de afgelopen decennia versneld doorgezet. Dat is onder meer te zien aan de stijging van de zeepspiegel. Door de smeltende gletsjers staat het water bijna 2 centimeter hoger dan in het jaar 2000.

Een nieuw decennialang onderzoek toont aan dat 's werelds gletsjers gezamenlijk 6542 miljard ton ijs hebben verloren tussen 2000 en 2023, waardoor de zeespiegel wereldwijd met 18 millimeter is gestegen. De gletsjers in de wereld verloren gemiddeld 273 miljard ton ijs per jaar - het equivalent van 30 jaar waterverbruik door de hele wereldbevolking.

De studie van de wetenschappers van de Universiteit van Edinburgh en de Universiteit van Zürich, ontdekte dat gletsjers tot nu toe deze eeuw ongeveer 5 procent van hun totale volume hebben verloren. De regionale verliezen liepen sterk uiteen: de Antarctische en subantarctische eilanden verloren 2 procent van hun volume, maar de gletsjers in Midden-Europa verloren bijna 40 procent.

“Deze cijfers zijn onthutsend. Ze herinneren ons eraan dat de dingen in sommige regio's snel aan het veranderen zijn”, zei professor Noel Gourmelen van de Universiteit van Edinburgh.

Het ergste is nog dat het ijs steeds sneller smelt: tussen 2012 en 2023 is er 36 procent meer ijs gesmolten dan in het decennium daarvoor. “Dit is echt cruciale informatie omdat het bevestigt dat het tempo waarin gletsjers smelten in de loop van de tijd versnelt”, reageerde professor Andrew Shepherd van de Northumbria University. “Zelfs kleine hoeveelheden zeespiegelstijging zijn belangrijk omdat ze leiden tot frequentere kustoverstromingen. Elke centimeter zeespiegelstijging stelt ergens op onze planeet nog eens 2 miljoen mensen bloot aan jaarlijkse overstromingen.”

Afname zoetwatervoorraden

Het verlies van gletsjers leidt ook tot een afname van de regionale zoetwatervoorraden voor afgelegen gemeenschappen en mensen die al te maken hebben met waterschaarste.

“Ongeveer 2 miljard mensen zijn afhankelijk van het smeltwater van gletsjers en dus is de terugtrekking van gletsjers een groot probleem voor de samenleving”, zegt Shepherd. “Het is niet alleen dat ze uit ons landschap verdwijnen, ze zijn een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven.”

“Gletsjers zijn ook belangrijk voor het opwekken van energie”, zei Gourmelen. “70 procent van de elektriciteit in IJsland komt bijvoorbeeld van waterkracht. Ze zijn afhankelijk van het smeltwater van gletsjers om te kunnen functioneren. Je hebt dit ook in de Andes en in delen van Europa, zoals Zwitserland.”

Na de opwarming van de oceaan leveren smeltende gletsjers de grootste bijdrage aan de wereldwijde zeespiegelstijging. “Dit onderzoek is verontrustend omdat het verder verlies van gletsjers voorspelt”, zegt Martin Siegert, hoogleraar geowetenschappen aan de Universiteit van Exeter. “Twee centimeter klinkt misschien niet veel, maar dit is de bijdrage van kleine gletsjers - niet van al het ijs op de planeet of dat van Groenland en Antarctica.”

Bron: The Guardian