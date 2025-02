NSC: verhoging hoge btw-tarief te snel van tafel geveegd

DEN HAAG (ANP) - Regeringspartij NSC vindt dat het idee om het hoge btw-tarief iets te verhogen, om zo te voorkomen dat de heffing op cultuur, media en sport omhoog gaat, "te snel van tafel is geveegd". Dat heeft Kamerlid Nicolien van Vroonhoven gezegd in een debat over de btw. De Tweede Kamer sprak zich onlangs in grote meerderheid uit tegen zo'n algemene btw-verhoging, in een motie die mede was ingediend door NSC.

Staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Financiën) kreeg eerder van de Kamer opdracht een alternatief te zoeken voor de hogere btw op cultuur, media en sport. Daarbij werd de NSC-bewindsman in eerste instantie gevraagd een andere maatregel te vinden binnen de btw om de ruim 1 miljard euro op te halen die daarmee gemoeid is. Maar inmiddels wil een ruime Kamermeerderheid ook andere opties onderzoeken.

Van Oostenbruggen polste onlangs of er bij partijen draagvlak zou zijn om het hoge tarief met 0.4 procentpunt te verhogen. Dat voorstel lekte uit, waarna vrijwel de gehele Kamer zich ertegen keerde. "Doodzonde", vindt Van Vroonhoven dat. Zij houdt vol dat het gezochte geld via de btw moet worden opgehaald. De staatssecretaris deed dat eerder deze week ook al in een Kamerbrief.