Wielrenner Van Gils verlaat Tour na positieve coronatest

GRUISSAN (ANP) - De Belgische wielrenner Maxim van Gils heeft op de tweede rustdag de Tour de France verlaten. De Belg van Lotto Dstny heeft positief getest op het coronavirus.

Van Gils werd wakker met heel milde klachten, meldt de ploeg. Die wenst hem een spoedig herstel. De Belg stond 51e in het algemeen klassement op 2.23 uur van geletruidrager Tadej Pogacar. De wielrenner was enkele dagen geleden betrokken bij een valpartij met zijn landgenoot Amaury Capiot in de sprint van de dertiende etappe.

In de Tour de France zijn al meerdere wielrenners afgestapt met een coronabesmetting, zoals de Brit Tom Pidcock, de Spanjaard Juan Ayuso en de Deen Michael Mørkøv. Afstappen na een positieve coronatest is niet verplicht. De Brit Geraint Thomas testte ook positief, maar is met milde symptomen tot dusverre doorgereden.

De organisatie achter de Tour heeft besloten dat mediavertegenwoordigers weer mondkapjes moeten dragen wanneer zij in de buurt van de renners komen.