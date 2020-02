Miljoenen van ons sterven aan teveel vrijheid

Je kan vaststellen dat vrijheid zonder grenzen een risicofactor is geworden voor teloorgang, zeker voor mensen die kwetsbaar zijn, schrijft psychiater Esther van Fenema. We mogen alles, en we mogen alles zelf bepalen, ook als die keuzen ons naar de afgrond en de dood voeren. “We tasten liever onszelf aan dan dat we onze persoonlijke vrijheid zouden moeten inperken: roken, drank, drugs en ongezonde voeding, het moet gewoon allemaal kunnen.”

Aan een deel van die heilige vrijheid gaan we dood, constateert Fenema. Welvaartsziekten zoals kanker en hart- en vaatziekten worden in zo’n 45 procent veroorzaakt door te veel vrijheid. De Wereld Gezondheidsorganisatie becijferde in 2012 al dat 38 miljoen mensen waren omgekomen door vermijdbare ziekten ten gevolge van onze ‘welvaart’.

“Je kan zo stilaan wel verdedigen dat vrijheid zonder bepaalde grenzen een risicofactor is geworden voor teloorgang, zeker voor mensen die kwetsbaar zijn. Denk aan groepen met weinig scholing, een lage sociaaleconomische klasse, moeite met impulsbeheersing en een aangeboren neiging tot verslaving.”

Haar vraag: hoe trots moeten we zijn op de ‘vrijheid’ die we elkaar gunnen als dat zoveel mensen in de vernieling help?