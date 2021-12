Wat mag een Covid-patiënt kosten? Een half miljoen?

‘Na 298 dagen in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum ben je eindelijk thuis’, bericht een zoon op LinkedIn over zijn 71-jarige vader. Maar daarmee blijkt ook alles gezegd. De zoon vertelt aan huisarts Danka Stuiver in artsenblad Medisch Contact dat zijn ­vroeger vitale vader drie maanden op de ic heeft gelegen, waarvan tien weken aan de beademing. Na maanden van revalidatie kan hij inmiddels met de rollator en een zuurstoftankje kleine stukjes lopen. Hij is vaak angstig en heeft hyperventilatieklachten. Fijn voor de 71-jarige en zijn familie dat hij nog leeft - min of meer - maar dat heeft heel veel geld gekost.

Stuiver: 'In zorgkosten die grof geschat boven een half miljoen zullen uitkomen, maar vooral in belasting van bed en zorgpersoneel. Hoeveel hartoperaties, niertrans­plantaties en kankeroperaties hadden in drie maanden niet uitgesteld hoeven ­worden als een ic-bed vrij was geweest? Misschien wel veertig. Dat is nadrukkelijk niet de schuld van de man, maar het ­resultaat van langdurige verschraling in de zorg. Bovenal is het een gevolg van het, ook twee jaar na het uitbreken van de ­pandemie, vermijden en uitstellen van de discussie over wat wij als samenleving overhebben voor de kleine groep ernstig zieke covidpatiënten.'

'Vorig jaar noemde het Gupta-rapport dat het aantal verloren levensjaren door uit­gestelde zorg ruim tien keer zoveel is als het aantal gewonnen levensjaren door covidzorg. Bovendien, terwijl we voor de invoering van nieuwe medische technologie en medicijnen een officieuze grens ­hebben gesteld bij 80.000 euro per qaly (gewonnen levensjaar in goede gezondheid) gaan bij corona alle qaly’s out the window.'

Het wordt, zegt de huisarts, tijd dat we het gaan hebben over wat we als maatschappij willen besteden aan het in leven houden van zeer zieke covidpatiënten, die vermoedelijk nooit helemaal herstellen. En hoeveel andere zorg we daarvoor willen uit- of afstellen. Veel oudere covidpatieten zijn heel duur. Te duur?