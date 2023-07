  Waarom Rutte-5 er niet komt

Rutte heeft een baas. En dat is het congres van de VVD. Die baas had hem opgedragen stennis te schoppen over asiel en dat deed hij dus. Want zolang zijn baas tevreden is kan hijzelf premier blijven. Denkt Rutte. En dus viel het kabinet zodat Rutte op kan naar Rutte-5.

Maar dat zal een misrekening blijken. De enige partij die gisteravond lonkte naar Rutte als de premier van het volgende kabinet was Geert Wilders, ooit bij de VVD de mentor van Rutte.

Maar behalve bij de PVV heeft niemand zin in Rutte-5 en vooral heeft geen enkele partij zin in Rutte. Zijn logische en historische bondgenoot het CDA was ongekend fel over de vernielzucht van Rutte. BBB, de partij zonder welke een volgend kabinet vermoedelijk onmogelijk is, sloot deelname aan een kabinet onder leiding van Rutte meteen uit. Links moet al jaren niks van Rutte weten.

Bij de vorige formatie was de weerzin tegen Rutte, die net iets te vaak heeft gelogen, al groot. Toen gingen D66, CDA en CU met lange tanden akkoord met Rutte omdat er geen keus was. Dat gaat na de komende verkiezingen niet nog een keer gebeuren, nu duidelijk is hoe cynisch Rutte met bondgenoten omgaat als zijn eigen belang in het geding is.

Dat kabinet Rutte-5 komt er niet.

Dit is een opinie van de Welingelichte Kringen Redactie