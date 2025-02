Geert Mak: Donald Trump gaat zeldzaam schadelijk te werk

Schrijver en journalist Geert Mak vindt dat de Amerikaanse president Donald Trump momenteel "zeldzaam schadelijk" te werk gaat. "De wereldorde wordt door elkaar geschud. Dat is geen aanvoelen, het is gewoon zo", zei hij volgens VRT NWS in het programma De Wereld Vandaag op het Belgische Radio 1. Mak schreef in zijn carrière meerdere boeken over de Verenigde Staten.

De manier waarop Trump zich momenteel opstelt tegenover Europa en Oekraïne is "een totale breuk met de wereldorde die vooral de Amerikanen vanaf 1945 hebben geprobeerd op te bouwen", aldus Mak. "Men zocht toen naar een bepaalde orde om de vrede overeind te houden. Wat er nu gebeurt, is dat al die kwade geesten die in 1945 met moeite in de fles zijn geduwd, allemaal tegelijk worden losgelaten. Dus ja, het is ernstig."

Volgens Mak is het echter niet gek dat de Verenigde Staten breken met Europa. Volgens hem zou iedere andere president dat "binnen afzienbare tijd" hebben gedaan, omdat het land zich wil richten op China en Zuidoost-Azië. "Als je Amerika een beetje kent, had je dit kunnen zien aankomen, maar dan niet op deze botte, brute manier", betoogde hij. "De manier waarop dit gebeurt, is natuurlijk zeldzaam schadelijk."