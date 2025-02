Heijmans verkoopt meer nieuwbouwhuizen en verwacht verdere groei

ROSMALEN (ANP) - Bouwbedrijf Heijmans heeft vorig jaar flink meer nieuwbouwhuizen verkocht en verwacht dat de stijging in 2025 doorzet. In 2024 heeft het beursgenoteerde bedrijf 3181 woningen verkocht, 23 procent meer dan in 2023.

De woningmarkt trekt aan, stelt Heijmans in zijn jaarresultaten. Vooral de verkoop aan particulieren lag afgelopen jaar fors hoger, bijna een derde meer dan het jaar daarvoor. Aan woningcorporaties en beleggers verkocht het bouwbedrijf 13 procent meer huizen. Ook profiteerde Heijmans voor het eerst een heel jaar van de overname van branchegenoot Van Wanrooij in juni 2023.

Mede dankzij die overname steeg de omzet van Heijmans. Het bouwbedrijf zag de omzet met 22 procent stijgen naar bijna 2,6 miljard euro. Onderaan de streep bleef een winst van 90 miljoen euro over, tegen 60 miljoen euro in 2023.