Inspiratie voor Dick Schoof: als hij meer wil dan haatzaaien

Je zou haast denken dat de ruziezoekers in het kabinet nooit in een grote stad in het westen van Nederland komen. In Amsterdam wordt met vervreemding naar de vertoning in Den Haag gekeken. Als iedere Amsterdammer aan wie Wilders en Yesilgoz een hekel heeft zou worden uitgezet blijft er geen Amsterdam meer over. De stad bestaat alleen nog uit minderheden, waaronder mensen die al generaties lang in de stad wonen. Maar ook dat is een minderheid, net als de Chinezen, de Amerikanen, de Marokkanen en de joden, om maar 4 van de 189 nationaliteiten te noemen de stad mooi maken.

Dick Schoof en zijn kabinet denken dat er een wij en een zij zijn. Dat is in hun verdoemde kabinet zo, en daar is de enige en laatste zij nu uit verdwenen. Maar in de grote steden is dat allang onzin. Als de Marokkanen uit Amsterdam zouden verdwijnen functioneert niets meer. Er zou een tekort zijn aan alles, van artsen tot tramconducteurs.

De gemeenschappelijke kerken van Amsterdam, van Rooms en orthodox Joods tot de Nederlandse Moslim Associatie hebben daar een mooie brief over geschreven. Misschien kan Dick Schoof daaruit inspiratie putten als hij nog iets wil zeggen dat van waarde is.

Onze stad heeft een eeuwenoude geschiedenis van tolerantie en religieuze vrijheid. Daar zijn we trots op, maar tolerantie en religieuze vrijheid zijn nooit vanzelfsprekend. De moord op het merendeel van Amsterdamse joden in de Tweede Wereldoorlog liet een litteken achter dat niet is geheeld.De daders van geweld moeten vervolgd en gestraft worden door de autoriteiten, maar wij voelen als Amsterdammers ook een verantwoordelijkheid voor elkaar.Omdat wij vrezen voor elkaars veiligheid en wij de vrede in ons land en onze stad willen verdedigen, komen wij tot het volgende gezamenlijke statement.

Wij voelen de pijn

De eindeloze crisis in het Midden-Oosten en het voortdurende geweld met zoveel slachtoffers – gijzelaars, doden, gewonden en ontheemden – brengen onvermijdelijk ook spanningen in onze stad.Het nieuws uit Gaza en Israël laat ons niet koud omdat we ons betrokken weten. Velen hebben er familie wonen, maken zich angstig zorgen om hun veiligheid, of zijn allang gehuld in diepe rouw.Anderen in ons land voelen zich op zo’n grote afstand machteloos en geven protesterend stem aan hun verlangen naar gerechtigheid. En wat we ook ten diepste weten: de pijnlijke wonden van vele partijen en trauma’s uit een donker verleden worden nu extra hard gevoeld.

Wij erkennen de verschillen

Betrokken als we zijn, kan de spanning hoog oplopen. In het grote conflict zijn er nu eenmaal verschillende loyaliteiten omdat we ons bijvoorbeeld door familie- of geloofsbanden op verschillende manieren betrokken weten. We beseffen ook dat onze loyaliteit subjectief is en de informatie waar op wij onze mening baseren vaak onvolledig of gekleurd is. Maar iedere stem die roept om recht van leven voor een ander, mag en moet luid klinken.In Nederland zijn we gezegend met een grote vrijheid van meningsuiting. Dat brengt met zich mee dat we ook gekwetst kunnen worden door de mening van een ander. Dat kan hard schuren met ons gevoel, maar ons tevens waakzaam maken voor onze eigen woorden. Onze vrijheid kan onvrijheid voor de ander betekenen.Wat wij te allen tijde veroordelen is elke vorm van discriminatie, haat en bedreiging, verbaal, fysiek en online. Iedereen moet zich in onze stad veilig weten. Geen mens zou moeten vrezen voor uitsluiting of geweld op welke grond dan ook.

Wij roepen op tot vrede

Wij lossen hier het geweld en conflict in het Midden-Oosten niet op. We hebben verschillende loyaliteiten maar bidden om veiligheid en vrede voor ieder mens.Verscheurd door eigen verdriet wensen we niemand de bittere tranen van verlies. Wij kiezen voor mensen, wij kiezen voor tolerantie, wij kiezen voor vrede. Ook in onze stad. Het dominante polariserende discours draagt daar niet aan bij.Het geweld van 7 november jongstleden heeft veel teweeggebracht aan angst, verdriet en onveiligheid. Als vertegenwoordigers van verschillende religieuze levensbeschouwelijke organisaties en koepels roepen wij elkaar en onze achterban op om elkaars recht op leven, vrijheid, vrede en veiligheid te verzekeren. En tegen ieder die zich onveilig voelt, zeggen we met woord en daad:

Wij beschermen elkaar!

Ondertekening

Mohamed AtrarVicevoorzitter van de koepel Moskee Alert

Menno ten BrinkRabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam

Abdelaziz ChendoudiVoorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën

Eric FennisPastoor Nicolaasbasiliek en deken van het Rooms Katholiek Dekenaat Amsterdam

Hans GroenewoudtRabbijn van de Sjoelgemeenschap Amstelveen

Mustafa HamarcuVoorzitter van de Islamitische Gemeenschap Milli Görüş Noord Nederland

Rosaliene IsraëlPredikant/scriba Protestantse Kerk Amsterdam

Joram RookmakerRabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam

Tom de SwaanVoorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam

Anna VerbeekVoorzitter Raad van Kerken Amsterdam

Andreas WöhlePredikant, wnd. voorzitter kerkenraad Evangelische Lutherse Gemeente Amsterdam

Eliëzer WolffRav & Av Beth Din Joodse Gemeente Amsterdam

Nederlandse Moslim Associatie– Bestuur