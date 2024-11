Regel deze twee autozaken voordat de kou echt toeslaat

De winter lijkt nog ver weg, maar laat je niet misleiden. Voor je het weet, dalen de temperaturen onder nul en komen de eerste sneeuwvlokken uit de lucht. Zodra dat gebeurt, staan twee groepen automobilisten gegarandeerd in de rij bij de garage: de autorijders van wie de accu het heeft begeven, en de mensen die nog snel een setje winterbanden willen laten monteren. Om te voorkomen dat je nul op het rekest krijgt, is nu het moment om actie te ondernemen.

Accu

Lage temperaturen zijn funest voor accu’s. De kou beperkt de prestaties en verkort de levensduur, terwijl ze in de winter juist extra hard moeten werken vanwege de kachel, stoelverwarming en achterruitverwarming. Heb je de accu verwaarloosd, dan zou je binnenkort zomaar in de kou kunnen staan. Om dat te voorkomen, hier een overzicht van veelgemaakte fouten die je beter kunt vermijden.

Korte ritjes

Korte autoritjes lijken misschien onschuldig, maar voor je accu zijn ze een martelgang. Elke start vraagt een boel energie, en de accu heeft nauwelijks tijd om bij te laden. Zet je dan ook nog de stoelverwarming en de radio aan, dan vraag je om problemen. Er is een simpele oplossing: regelmatig langere stukken rijden of je accu af en toe opladen met een acculader.

Stroomvreters aan laten staan

Iedereen weet dat het licht aan laten staan een dodelijke fout is voor je accu. Maar er zijn meer stiekeme stroomvreters. Denk aan dashcams, marter-alarmen of andere accessoires die via een 12-volt aansluiting stroom blijven gebruiken, zelfs als de motor uit is. Haal die stekkers er dus uit als je de auto parkeert.

Vieze accu

Vuil op je accu klinkt onschuldig, maar het kan leiden tot lekstromen. Gevolg? De accu ontlaadt zich langzaam maar zeker, zonder dat je het doorhebt. Houd vooral de accupolen en aansluitingen schoon; een doekje en wat contactreiniger kunnen je een hoop gedoe besparen.

Stilstand is achteruitgang

Laat je je auto wekenlang stil staan, bijvoorbeeld omdat je een klassieke auto hebt die de winter in een garage doorbrengt? Dan kan je accu leeglopen, zelfs als alles is uitgeschakeld. Sluit hem in zo’n geval aan op een druppellader met onderhoudsfunctie. Zo voorkom je dat je auto in het voorjaar niet meer start.

Negeer waarschuwingssignalen niet

Een accu die sterft, laat altijd eerst wat subtiele hints vallen. Flikkerende koplampen bij het starten of een motor die moeizaam aanslaat, zijn duidelijke signalen. Simpele test: schakel het dimlicht in terwijl je start. Als de lampen na verloop van tijd merkbaar minder fel worden, is het hoog tijd om je accu te laten controleren – en waarschijnlijk te vervangen.

Winterbanden

En dan zijn er nog de winterbanden. Veel automobilisten stellen de montage uit tot het weerbericht over de eerste sneeuwval rept. Slecht nieuws: tegen die tijd zijn garages volgeboekt en zul je achteraan de rij moeten aansluiten. Hoewel de winter hier nog niet op de stoep staat, hebben Duitse weerkaarten al sneeuw in de aanbieding voor volgende week. Maak dus nu al een afspraak met een monteur.